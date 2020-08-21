Hava durumu : İstanbul - Ankara - İzmir diğer illerde nasıl olacak? Hafta sonu yağmur yağacak mı?

Milyonlarca vatandaş hava durumu için arayışa koyuldu. Ağustos ayında beklenmeyen yağış etkisinde kalanlar, hava durumunun bugün ve önümüzdeki günlerde nasıl olacağını öğrenmek istiyor. İşte MGM tarafından yayımlanan il il hava durumu...

HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Parçalı Bulutlu 16°C 29°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 16°C 28°C

Pazar Az Bulutlu 15°C 29°C

Pazartesi Az Bulutlu 17°C 30°C

Salı Az Bulutlu 18°C 33°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21°C 28°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 20°C 31°C

Pazar Parçalı Bulutlu 22°C 30°C

Pazartesi Parçalı Bulutlu 22°C 31°C

Salı Az Bulutlu 22°C 30°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Az Bulutlu 24°C32°C

Cumartesi Sıcak 23°C 35°C

Pazar Sıcak 25°C 35°C

Pazartesi Açık 23°C 34°C

Salı Az Bulutlu 24°C 33°C

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İstanbul'da Beklenen Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji radarı verilerine göre; bugün öğle saatlerine kadar İstanbul'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Doğu Karadeniz’de Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yarın(Cuma) Rize çevreleri ve Trabzon’un doğu ilçeleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğleden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Orta Karadeniz’de Beklenen Kuvvetli Sağanak Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece (20.08.2020) Orta Karadeniz’de başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın (21.08.2020) sabah saatlerinden itibaren Samsun ve doğu ilçeleri ile Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olacağı, yarın gece (21.08.2020) saatlerinden itibaren şiddetini artırarak Ordu il geneli ile Giresun’un kıyı kesimlerinde çok kuvvetli(50-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli yağış ( 75/100 kg/m2) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.