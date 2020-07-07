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07.07.2020 - 10:10 |

Hava durumu: İstanbul - Ankara - İzmir ve diğer iller! MGM'den sağanak uyarısı...

Hava durumu tahminleri yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen hava durumu nasıl olacak? Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumunu öğrenmek isteyenler için il il hava durumunu haberimizde derledik. Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, öğleden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Uşak, Denizli, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevreleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava durumu: İstanbul - Ankara - İzmir ve diğer iller! MGM'den sağanak uyarısı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu bilgilerini paylaştı. Yaşadığı ilin hava durumunu öğrenmek isteyenler arayışa koyuldu. Bugün ve önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre 14 il için sağanak uyarısı yapıldı. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu bilgileri...

HAVA DURUMU

İSTANBUL

Salı Parçalı Bulutlu 25°C 32°C

Çarşamba Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 24°C 27°C

Perşembe Az Bulutlu 21°C 29°C

Cuma Az Bulutlu 21°C 29°C

Cumartesi Az Bulutlu 23°C 31°C

Hava durumu: İstanbul - Ankara - İzmir ve diğer iller MGMden sağanak uyarısı...

ANKARA

Salı Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 21°C 35°C

Çarşamba Mevzi Sağanak Yağışlı 21°C 32°C

Perşembe Parçalı Bulutlu 19°C 32°C

Cuma Az Bulutlu 18°C 31°C

Cumartesi Az Bulutlu 16°C 32°C

Hava durumu: İstanbul - Ankara - İzmir ve diğer iller MGMden sağanak uyarısı...

İZMİR

Salı Parçalı Bulutlu 24°C 30°C

Çarşamba Sıcak 26°C 33°C

Perşembe Sıcak 24°C 35°C

Cuma Sıcak 24°C 37°C

Cumartesi Sıcak 24°C 36°C

Hava durumu: İstanbul - Ankara - İzmir ve diğer iller MGMden sağanak uyarısı...

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Antalya: Az bulutlu ve açık 30

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 30

Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40

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