Hava durumu İstanbul | Bugün hava nasıl 27 Temmuz? Meteoroloji'den uyarı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 27 Temmuz hava durumunu açıkladı. İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? Sıcaklıklar mevsim normallerinde mi? Meteoroloji'den Karadeniz için uyarı geldi. İşte son dakika hava durumu tahminleri.
Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu ile ilgili son değerlendirmeleri yaptı. İşte bölge bölge uyarılar...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK 27 TEMMUZ 2020?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Kars, Ardahan çevreleri ile Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in iç kesimleri ile yarın (Salı) Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında, güney iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batı yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
Rüzgarın, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
EDİRNE °C, 35°C Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C Az bulutlu ve açık
TRABZON °C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, bugün iç kesimleri, yarın sabah saatlerinde kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 32°C Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 40°C Az bulutlu ve açık