HAVA DURUMU: İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak? İl il hava durumu

Ocak ayının sona ermesine sayılı günler kala hava sıcaklıkları oldukça düştü. Soğuyan hava şartları, vatandaşları zaman zaman harekete geçirdi. Kar soğuğu olduğunu hisseden İstanbullular, İstanbul'a kar yağacak mı, kar ne zaman yağacak sorularını araştırmaya başladı. İşte Meteoroloji tarafından Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumu...

HAVA DURUMU

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi Kar Yağışlı -2°C 5°C

Pazar Puslu 2°C 9°C

Pazartesi Çok Bulutlu 3°C 13°C

Salı Parçalı Bulutlu 4°C 14°C

Çarşamba Parçalı Bulutlu 3°C 14°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cumartesi Yağmurlu 7°C 11°C

Pazar Puslu 7°C 12°C

Pazartesi Yağmurlu 9°C 16°C

Salı Yağmurlu 11°C 15°C

Çarşamba Hafif Yağmurlu 11°C 15°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cumartesi Kuvvetli Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 8°C 15°C

Pazar Çok Bulutlu 7°C 17°C

Pazartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 12°C 18°C

Salı Sağanak Yağışlı 13°C 16°C

Çarşamba Sağanak Yağışlı 12°C16°C

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İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? NEREYE NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Ankara’nın Kuzeyi ile Bolu Çevrelerinde Kar Yağışı Bekleniyor!

Bugün öğleden itibaren Ankara’nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan) ile Bolu’nun güneydoğusunda (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) yoğun kar yağışı bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla beraber tipi şeklinde meydana gelecek kar yağışının 10-25cm yüksekliğinde yeni örtü bırakması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Denizlerimizde (Güney Ege ile Akdeniz) Fırtına Bekleniyor!

Güney Ege’de rüzgarın; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan 6 ila 8 (50-75 km/sa) kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın; akşam saatlerinde kuzeyinde, akşam saatlerinden sonra genelinde etkisini kaybetmesi tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz’de rüzgarın; yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın; Pazar günü günün ilk saatlerinden itibaren kuzeye dönmesi ve sabah saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz’de rüzgarın; yarın (Cumartesi) akşam saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (105 km/sa) kuvvetinde tam fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Rüzgarın; Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzeye dönmesi ve öğle saatlerinde fırtınanın etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Akdeniz Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Bugün akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz'de (Adana, Osmaniye, Hatay) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli (51-75kg/metrekare), İskenderun körfez çevresi ile Hatay il genelinde yer yer aşırı(100 kg/metrekare üzeri) olması ve yüksek kesimlerde kar yağışı ve örtü oluşumu beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.