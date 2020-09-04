Hava durumu nasıl olacak? 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu raporu açıklandı. Milyonlarca vatandaş, hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağını sorguluyor. İşte MGM tarafından yayımlanan il il hava durumu tahminleri...

HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Sıcak 22°C 37°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 19°C 29°C

Pazar Az Bulutlu 15°C 28°C

Pazartesi Az Bulutlu 16°C 31°C

Salı Az Bulutlu 18°C 34°C

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 29°C

Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 27°C

Pazar Parçalı Bulutlu 20°C 29°C

Pazartesi Az Bulutlu 21°C 30°C

Salı Parçalı Bulutlu 22°C 30°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Az Bulutlu 23°C 32°C

Cumartesi Az Bulutlu 21°C 30°C

Pazar Az Bulutlu 20°C 33°C

Pazartesi Az Bulutlu 21°C 33°C

Salı Az Bulutlu 22°C 32°C

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