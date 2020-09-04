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04.09.2020 - 10:20 |

Hava durumu nasıl olacak? 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il hava durumu tahminlerini yayımladı. Önümüzdeki 5 günün hava durumunu öğrenmek isteyenler Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin hava durumunu öğrenmek için arayışa geçti. İşte bugün, Cumartesi Pazar, Pazartesi, Salı günlerine ait hava durumu raporu...

Hava durumu nasıl olacak? 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

Ankara, İstanbul, İzmir ve diğer illerin 5 günlük hava durumu raporu açıklandı. Milyonlarca vatandaş, hava durumunun önümüzdeki günlerde nasıl olacağını sorguluyor. İşte MGM tarafından yayımlanan il il hava durumu tahminleri...

HAVA DURUMU 5 GÜNLÜK

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Sıcak 22°C 37°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 19°C 29°C

Pazar Az Bulutlu 15°C 28°C

Pazartesi Az Bulutlu 16°C 31°C

Salı Az Bulutlu 18°C 34°C

Hava durumu nasıl olacak 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 22°C 29°C

Cumartesi Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 20°C 27°C

Pazar Parçalı Bulutlu 20°C 29°C

Pazartesi Az Bulutlu 21°C 30°C

Salı Parçalı Bulutlu 22°C 30°C

Hava durumu nasıl olacak 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Az Bulutlu 23°C 32°C

Cumartesi Az Bulutlu 21°C 30°C

Pazar Az Bulutlu 20°C 33°C

Pazartesi Az Bulutlu 21°C 33°C

Salı Az Bulutlu 22°C 32°C

Hava durumu nasıl olacak 5 Günlük Ankara - İstanbul - İzmir hava durumu bilgileri

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