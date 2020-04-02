Havadan ve karadan ‘evde kalın’ uyarısı

Koronavirüsle mücadele kapsamında yetkilendirilen valilikler getirdikleri yasaklarla vatandaşları evde tutmaya çalışıyor. Ancak bazı bölgelerde vatandaşların kararlara ısrarla uymaması dikkat çekti.



Uşak kent merkezi ve ilçelerinde halkın kalabalık olduğu alanlara getirilen yaya trafiğinin sınırlandırılması kararı sonrası ana caddeler boşaldı. Vatandaşların yoğun bulunduğu bölgelerin girişlerine bariyerler kuran polis ekipleri, sadece işi olan ve belgeleyenlerin geçişine izin veriyor.



Vali kızdı, uyardı



Kentin yaya olarak en kalabalık yeri olan İsmet Paşa caddesinde inceleme yapan Vali Funda Kocabıyık da, birbirlerine yakın kişileri görünce hem kızdı hem de sosyal mesafeye uymaları için uyarıda bulunurken, “Metrekareye düşmesi gereken insan sayısı kadar yoğunluğa ulaşıncaya kadar tedbirlerimiz sürecek” dedi.

n Sivas’ın Suşehri ilçesinde 3’ten fazla kişinin yan yana yürümesini yasaklandı. Alınan önlemlerle ilgili açıklama yapan Kaymakam Hidayet Sarı da, “Özel araçlarda 3 kişi yolculuk yapabilecek. Şehir içi dolmuşların yolcu taşıma faaliyetlerine son verilecek. 3 kişiden fazla yan yana yürümek ya da sosyal mesafeye uymayacak şekilde bir arada bulunmak yasak” diye konuştu.



‘Şaşılacak kalabalık’



Erzurum’da ise koronavirüse karşı alınan bütün tedbirlere rağmen kalabalığın azalmadığı Cumhuriyet Caddesi’nde park yasağı başladı.

Maskeli ve eldivenli polisler de caddede gezenleri evlerine gitmeleri için uyardı. Vali Okay Memiş, “Cumhuriyet Caddesi’nde o kadar yoğun kalabalık oluyor ki şaşılacak ölçüde. Virüsle mücadele var mı yok mu belli değil. Vatandaşların evde kalmasını rica ediyoruz” çağrısında bulundu.



Elazığ’da vatandaşların yoğun olarak kullandığı 3 caddede yaya yürüme alanlarına sınırlandırma getirildi.

Van’da ise helikopter ve drone ile yapılan denetimlerde ilginç görüntüler oluştu. Havadan denetim sırasında parkta oturdukları tespit edilen 2 kişi, helikopterden yapılan anonsla koşarak kaçtı.



‘Bin lira’ bariyeri



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye 1000’er liralık destek ödemelerinin başlaması üzerine polis, PTT şubeleri önünde bekleyenlerin arasında sosyal mesafeyi korumak için bariyer kurdu.