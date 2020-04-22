Havalandırma ve elektrik tesisatı döşeniyor

Atatürk havalimanında yapılan çok amaçlı hastanenin yan duvarları tamamlanırken binanın kaba inşaatı tamamlandı. Hastane içinde de havalandırma sistemleri ve elektrik aksamları da döşenmeye başlandı.

Sancaktepe’de de devam eden hastane inşaatında vinçler harıl harıl çalışıyor. Çatısı tamamlanan hastanenin belirlenen 45 gün sürede de tamamlanacağı belirtiliyor.