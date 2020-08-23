Havalimanında çekçek valizine gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Van Emniyet Müdürlüğü Ferit Melen Havalimanı Şubesi ekipleri, Van'dan İstanbul'a gitmek üzere havalimanına gelen İ.K.'den, yolcu giriş kontrol noktasındaki X-ray cihazından geçerken şüphelendi. Bunun üzerine İ.K.'nin üst araması yapılıp, valizi arandı. Yapılan aramada İ.K.'ye ait valizin çekçek kısmına gizlenen 2 parça halinde 189,82 gram afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.