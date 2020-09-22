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22.09.2020 - 12:35 | | İHA

Havalimanında gelini gören şaşkına döndü!

Antalyalı gelinlerin sıra dışı görüntüleri izleyenleri hem güldürdü hem düşündürdü. Gelinlerden biri uçak kaçırmamak için gelinlikle havalanırken diğeri nikah sonrası kapatılan yolu damatla birlikte oyun pistine çevirdi.

Havalimanında gelini gören şaşkına döndü!

Mersin’de düğünden çıkıp balayı için Antalya uçağına son anda yetişen yeni evli çift, üzerlerini bile değişecek fırsat bulamayınca havalimanına gelinlik ve damatlıkla girmek zorunda kaldı. O anlarsa diğer yolcuların cep telefonlarıyla görüntülendi.

Havalimanında gelini gören şaşkına döndü

Mersin’den düğünlerini yapıp balayı için Antalya’yı seçen çift, Adana aktarmalı uçağa yetişmek için üzerlerini değişecek fırsat bulamadı. Uçağa son dakikada yetişen çift, gelinlik ve damatlıkla bindiği uçaktan Antalya Havalimanı’nda indi. Havalimanındaki yolcular şaşkınlığını gizleyemezken, çift eşyalarıyla birlikte balayının yolunu tuttu.

SOKAĞI ARAÇLARLA KAPATIP OYUN OYNAMA PİSTİ YAPTILAR

Antalya’da çekilen bir diğer görüntü deyeni evlenen bir çift için araçlarla kapatılan yol, oyun oynama pisti haline getirildi. Gelin, damat ve bazı davetliler, araçlardan gelen müzik eşliğinde oynadı. Davetlilerden bazıları araçlara yaslanarak oynayanlara tempo tuttu.

Havalimanında gelini gören şaşkına döndü

Düğün görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı, sosyal medyada da binlerce kez izlendi.

 

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