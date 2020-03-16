Havalimanlarında önlem! Camekanlar yeniden dizayn edilecek

Pasaport polislerinin de virüse karşı önlemlerini artırmasını isteyen Bakanlık, şu tedbirlerin alınmasını istedi:

“Pasaport kontrol memurlarının pasaport kontrolünü gerçekleştirdiği cam kabinlerdeki camekân ile bank arasındaki yüksekliğin gözden geçirilmesi, bu mesafenin pasaport kontrolüne gelen yolcu ile kontrol memurunun korunmasız yüz yüze gelmesine neden olacak şekilde dizayn edilmesi durumunda, camekanların yeniden düzenlenmesi ve bu düzenleme yapılana kadar pasaport kontrolünde çalışan kişilerin eldivene ek olarak tıbbi maske, kullan-at göz koruyucu (siperlik/gözlük vb.) kullanması sağlanmalıdır. Ekipmanlar görevlinin aktif olarak görevini yaptığı sırada kesintisiz olarak kullanılmalıdır.”