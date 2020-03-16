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16.03.2020 - 07:00 | | Aykut Yılmaz Ankara

Havalimanlarında önlem! Camekanlar yeniden dizayn edilecek

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı tedbirlerini almaya, uyarılarını yapmaya devam ediyor. Bakanlık son olarak uluslararası havalimanlarına, Bilim Kurulu tarafından hazırlanan üst taraması yapan güvenlik görevlileri ve pasaport polisiyle ilgili tedbir yazısı gönderdi.

Havalimanlarında önlem! Camekanlar yeniden dizayn edilecek
Aykut Yılmaz Ankara

Pasaport polislerinin de virüse karşı önlemlerini artırmasını isteyen Bakanlık, şu tedbirlerin alınmasını istedi:

“Pasaport kontrol memurlarının pasaport kontrolünü gerçekleştirdiği cam kabinlerdeki camekân ile bank arasındaki yüksekliğin gözden geçirilmesi, bu mesafenin pasaport kontrolüne gelen yolcu ile kontrol memurunun korunmasız yüz yüze gelmesine neden olacak şekilde dizayn edilmesi durumunda, camekanların yeniden düzenlenmesi ve bu düzenleme yapılana kadar pasaport kontrolünde çalışan kişilerin eldivene ek olarak tıbbi maske, kullan-at göz koruyucu (siperlik/gözlük vb.) kullanması sağlanmalıdır. Ekipmanlar görevlinin aktif olarak görevini yaptığı sırada kesintisiz olarak kullanılmalıdır.”

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