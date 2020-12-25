Havayı kirletene 96 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, “Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğ ile, çevreye kirletenlere 1 Ocak 2021’den itibaren uygulanacak para cezalarına ilişkin miktarlar belirlendi. Önümüzdeki yıl uygulanacak ceza tutarları özetle şöyle:



Anız yakana ağır ceza



Umuma açık yerlerde çevreyi kirletenlere uygulanan 351 liralık ceza, 382 liraya yükseldi.



Egzoz emisyon ölçümü yaptırmayanlara verilen ceza 1895 liradan 2 bin 67 liraya çıkarıldı.



Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası, 88 bin 499 liradan 96 bin 561 liraya çıkarıldı.



Araçlarda abart egzoz kullananlara verilen 4 bin 412 liralık ceza, 4 bin 813 liraya, iş yeri ve atölyede gürültü kirliliğine sebep olanlara verilen ceza da 14 bin 740 liradan 16 bin 82 liraya yükseldi.



Eğlence mekanlarında gürültüye sebep olan işletmecilere verilen 44 bin 245 liralık ceza da yeni yılda 48 bin 275 lira olarak uygulanacak.



Anız yakanlara dekar başına kesilen 73 lira 68 kuruşluk ceza miktarı, 80 lira 39 kuruşa çıkarılırken, yasalara aykırı kum, çakıl alanlara yönelik cezalar da metreküp başına 442 lira 49 kuruştan 482 lira 80 kuruşa yükseldi.