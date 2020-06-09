Havran'da uyuşturucu ve kaçak sigara operasyonu

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Havran'da yaşayan Hasan ve Hüseyin Ü. kardeşlerin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

Şüphelilerin adreslerinde arama yapan ekipler, 4 kök Hint keneviri, 3,11 gram esrar, sigara sarımında kullanılan kompresör, 33 makaron bandrolü, 1800 makaron, 3 bin 560 doldurulmuş makaron sigara, 59 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 25 bin sigara filtresi, 200 şeffaf poşet ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.