Hayallerini ertelemediler

MİSAFİRLERİNİ ÇADIRDA AĞIRLIYORLAR

Dört yaşındaki kızları Ayşe Özge ile çadır kampı yaparak doğayı içlerine çeken bir çift Elif ve Savaş Öztürk... Turizm sektöründe çalışan Savaş Öztürk, izinli olması nedeniyle ailesiyle çadır kampı yapmaya daha çok vakit bulduğunu söyledi:

“Hafta sonu yasaklarında evimize hapsolmak yerine çadırımızla ağaçların gölgesine sığınıyoruz. Hatta misafirlerimizi bile çadırımızda ağırlıyoruz. Koronavirüs öncesinde de kamp yapmayı çok seviyorduk ama bu dönemde mesafe zorunluluğu ve kalabalıktan uzak durma ihtiyacıyla kendimizi doğanın kucağına daha çok bırakıyoruz. Kızım Özge de çok mutlu. Tablet ve telefona çok ihtiyaç duymuyor çünkü burada tavukların peşinden koşuyor. Ormanın sesini dinliyor. Bu süreç sonunda da çadır kampımızdan vazgeçmeyeceğiz.”

5 AYLIK KIZLARIYLA DOĞADALAR





Aydil ve Onur İşçi, “Bebekle karavanda yaşanmaz” ön yargısını dağıtan bir çift. Resim öğretmeni Aydil İşçi ile müzik öğretmeni Onur İşçi çiftinin eylül ayında başlayan karavan macerası, tüm zorluklarına rağmen bu kültürün cazibesini kanıtlıyor. 5 aylık kızları Deniz doğmadan önce de karavan ve çadır kampı tercih ettiklerini belirten Aydil İşçi, şunları dedi:

“Hamileliğim karavanlarda ve kamplarda geçti. Koranavirüs sürecinin hızlanmasıyla birlikte kendimizi doğaya daha çok bıraktık. Onur ve ben doğada olduğumuzda rahat ediyor, mutlu oluyoruz. Kalabalıktan uzak olmak, mesafe kurallarını layıkıyla uygulamak karavanda mümkün. Evimizde gibiyiz. Ben doğum iznindeyim. Eşim derslerini online yapıyor. Deniz hayata ‘Merhaba’ dediği ilk günlerden beri karavana geliyor.”

‘ASTIMLA DAHA KOLAY MÜCADELE EDİYORUM’





Bir yıldır süren koronavirüs tehdidi başlayınca Maltepe İSPARK Karavan Alanı’na gelerek bir karavana yerleştiğini belirten 71 yaşındaki eski işletmeci Celal Çakmakçı, astım hastalığı ve nefes sorunuyla da daha kolay mücadele ettiğini belirtti. Arkadaşlarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyleyen Çakmakçı, “Yaşım sınırın üzerinde olduğu için burada kendimi daha özgür hissediyorum. Diğer karavanda yaşayan insanlarla bile 50-60 metre uzaktayım. Toplum içine girmediğim için virüs tehdidinden uzak duruyorum. Yasak günlerinde ise dışarı çıkamamanın yaratacağı baskıyı deniz kenarındaki karavan evimde geçiriyorum. Her şeyi saklayamayacağın için en gerekli malzemeleri ve eşyaları karavanda bulundurmayı öğreniyorsun. Yer darlığının aslında sana yeni ufuklar açtığının farkına da varıyorsun. Temiz hava almak için pencereyi açmak yerine bir adım atarak sınırsız alana kavuşuyorum. Karavanda kendimi daha zinde ve sağlıklı hissediyorum” diye konuştu.

‘DÜNYAMI GENİŞLETTİM’





Gökhan Öksüz (34), motosikletiyle 81 ili dolaştıktan sonra karavanı tercih edenlerden. Öksüz, ayrıldığı işinden aldığı tazminatla “Zilli” adını verdiği karavanıyla doğayı keşfe çıktı. Evindeki odası yerine dünyasını genişlettiğini söyleyen Öksüz, şunları dedi: “İnsanların seyahatten uzak kalmasının hararetle önerildiği günlerde ben en güzel gezilerimi yaptım. Bilim Kurulu’nun ‘Kalabalıktan uzak kalın’ uyarısını fazlasıyla uyguluyorum. Herkesten uzaktayım. Hayatım boyunca kariyer hedefim olmadığı için karavanın iç dünyama yolculuk için mükemmel bir araç olduğunu biliyorum. Ertelediğim, görmezden geldiğim amaçlarımı korona döneminde gerçekleştiriyorum. Karavan minimalist bir yaşam tarzını beraberinde getiriyor. İstediğim yerde çadır kuruyor, kamp ateşimi yakıyorum.”

SAHİLDEKİ 6 TEKERLEKLİ MOBİL YAZLIĞINDA YAŞIYOR





Karavan hayalini gerçekleştirmek için 20 yıl beklediğini söyleyen iş insanı Armağan Aykın, tam zamanlı karavanda yaşayanlardan. Pandemiyle birlikte mobil yaşama geçişin patlama göstereceğini öngördüğünü belirten Aykın, Maltepe’deki İSPARK’a ait Karavan Parkı’nda mart ayından beri kesintisiz yaşadığını anlattı:

“Çok konfor düşkünü insanlar karavanda yapamaz. Doğayla baş başa olmayı seven, sıcak kadar soğuğun da doğanın hediyesi olduğunu bilen insanların işidir karavan. Ev ziyareti yaptığımızda bile hemen karavanımıza dönmek istiyoruz. Çekme karavanımla yola çıktığımda her yerin beni misafir edeceğini biliyorum. Doğanın samimiyetine en uygun tatil aracı karavan. Kendimizi fazlasıyla güvende hissediyoruz. Yazı, güneşi, yıldızları altı tekerlekli mobil evimde karşılayacağım.”