Hayat boyu öğrenme kurumları nelerdir? Hayat boyu öğrenme kurumları yüz yüze eğitim başlıyor mu, ne zaman? MEB açıklama yaptı...

Hayat boyu öğrenme kurumları neler? sorusunun cevabı merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumları ile ilgili ilgili bir son dakika açıklaması gerçekleştirdi. Hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetleri başlayacak. Peki hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARI NELER?

Geçmişte halk eğitimi, yetişkin eğitimi veya yaygın eğitim gibi adlarla yer alan ve faaliyet yapan kurumlar bugün için hayatın her alanını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Nitekim 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü adı kaldırılarak Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü haline dönüştürülmüştür.

Buna uygun olarak, 02.12.2016 tarihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 3 üncü maddesinin (ç) bendine göre “e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve meslekî eğitimlerini sağlamak” görevi Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne devredilmiş ve 335 mesleki eğitim merkezi de bu Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.

HAYAT BOYU ÖĞRENME KURUMLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 11 Ocak'tan itibaren başlanacağını belirtti.