'Hayat Eve Sığar' corona virüs risk haritası... İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs haritası...

Türkiye'de corona virüs tablosu yavaş yavaş iyileşme gösterirken 'Hayat Ev Sığar' uygulaması vatandaşlara büyük bir avantaj sunuyor. Uygulama sayesinde Türkiye'nin corona virüs risk haritası ekrana geliyor. Aynı zamanda en çok vakanın olduğu İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs haritası da görülebiliyor. Şu an Google'da en çok aratılan konuların başında 'Türkiye 'Hayat Eve Sığar' corona virüs risk haritası ve İstanbul'da ilçelere göre koronavirüs haritası' geliyor. İşte detaylar...

İSTANBUL İÇİN EN RİSKLİ BÖLGE ESENLER

İstanbul'un sıkışıklık endeksine göre risk haritasını yorumlayan Prof. Dr. Başer; ''İstanbul için en riskli bölge Esenler. Esenler nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 14. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 11. büyük ilçe ama Esenler'i sıkışıklık endeksine göre 1 numara yapan, toplam nüfusunun belli mahallelerde yoğunlaşması. Daha sonra en riskli ilçeler Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Fatih ve Esenyurt. Kadıköy nüfusa göre sıralama açısından İstanbul'daki 11. büyük ilçe, kilometrekare başına düşen kişi sayısı bakımından da 13. büyük ilçe. Esenler'e bu sıralamalarda çok yakın olmasına rağmen sıkışıklık endeksine göre 39 ilçeden 21. sıralarda. Bunun sebebi Esenler'de mahalleler arasındaki kilometrekare başına düşen kişi sayısının değişimi Kadıköy'den 35 kat daha fazla.''

İSTANBUL'DA EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Prof. Dr. Başer, İstanbul'da en az riskli bölgeleri de şöyle sıraladı: Çatalca, Şile, Adalar, Silivri, Büyükçekmece, Beykoz, Sarıyer, Başakşehir, Arnavutköy ve Tuzla. Başer, ''İstanbul Türkiye'nin, Esenler İstanbul'un en riskli bölgesi. Şu anda dünyada koronavirüsün merkezi durumuna gelen New York'ta ortalama bir insan bir kilometrekare çerçevesinde 12 bin 400 kişiyle yaşıyor. İstanbul'un 29 ilçesi bu sayının üzerinde. Sınırlı sayıda personel, sağlık hizmetleri, solunum makinaları bu risk haritasına oranla dağıtılırsa daha etkin bir savaş yapılabilir. Örneğin, Esenler'de geç tespit edilen bir vakanın maliyeti, Sarıyer, Beykoz gibi ilçelerfde geç tespit edilen vakanın maliyetinden çok daha yüksek. Acil durumlarda kurulacak sağlık çadırları risk bölgeleri yüksek yerlere kurulmalı. Bu bölgelere giriş çıkış kontrollü şekilde yapılmalıdır. Hangi hastanede kaç boş yatak olduğunu, kaç test olduğunu, kaç solunum cihazı olduğunu gösteren aplikasyonlar hazırlanmalı, vatandaşlar uygun olan sağlık merkezlerine doğru yönlendirilmeli" diye konuştu.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI NASIL İNDİRİLİR?

"Hayat Eve Sığar" uygulamasının indirilebileceği yerler şöyle:

- APPSTORE: https://apps.apple.com/tr/app/hayat-eve-s%C4%B1%C4%9Far/id1505756398?l=tr

- GOOGLE PLAY: https://play.google.com/store/apps/details?id=tr.gov.saglik.hayatevesigar&gl=TR