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27.04.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

‘Hayat Okulu’ maske üretiyor

Okul bahçesinde çocuklarını beklerken okul müdürünün girişimiyle nakış atölyesi kuran yaklaşık 100 kadın, koronavirüs salgınıyla birlikte ücretsiz maske üretmeye başladı. İlk hafta 400 maske ürettiklerini anlatan Atatürk İlkokulu Müdürü Recep Çelen, sayıyı daha da artıracaklarını söylüyor.

‘Hayat Okulu’ maske üretiyor
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Aksaray ilinde depo olarak kullanılan iki sınıfı dikiş nakış atölyesine çevirerek okul bahçesinde çocuklarını bekleyen 100 kadını iş hayatına kazandıran Okul Müdürü Recep Çelen, bu kez de maske üretimine önayak oldu. El işi yaparak aile bütçesine katkı sağlayan kadınlar şimdi de koranavirüsle mücadeleye katkı için gönüllü olarak koruyucu maske üretimi yapıyor. “Vakit, herkesin elini taşın altına koyma vaktidir” diyen Müdür Çelen, birlik ve beraberliğinde önemine değinerek şunları söyledi:

“Okulumuzda velilerimize yönelik bir atölyemiz var. Okullar kapanınca biz de orayı kapattık. Maske sıkıntısı doğduktan sonra neler yapabiliriz diye düşündük. Bu süreçte de yapabileceğimiz tek şey maske üretip katkıda bulunmaktı. Bunun için ilk olarak Milli Eğitim İl Müdürlüğü ile görüştüm. Halk Eğitim Merkezimizle görüştükten sonra orası bize malzemelerimizi temin ediyor. Evde makinesi olanlar evde, olmayanlar ise atölyemizde dikiyor. Genelde evde çalışıyorlar. İlk haftamızda 400 tane ürettik ve teslim ettik. İlk etapta 8 kadınımız gönüllü oldu. Şu an bu sayı 20 oldu. Ve her geçen gün sayımız artıyor. Bizden desteğini esirgemeyen ilgili kurumlarımıza ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.” Evde annesi ile maske diken Selen Başbuğ, millet olarak zor bir dönemden geçtiğimizi belirterek, “Bu kötü günleri birlikte el ele vererek atlatacağız” dedi. 

‘Hayat Okulu’ maske üretiyor

‘Hayat Okulu’ maske üretiyor

‘Hayat Okulu’ maske üretiyor

‘Hayat Okulu’ maske üretiyor

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