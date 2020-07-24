Kovid-19 salgınındaki yeni vaka sayısında görülen azalma eğrisi umut verdi. 44 gün sonra ilk kez, iyileşen hasta sayısı, yeni vaka sayısından 301 fazla olurken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise ortaya çıkan tablo için, “Pek çok kentimizde maske yaygınlaştı; hayat, umut verici bir düzene giriyor” açıklamasında bulundu. Uzmanlar ise vaka sayısındaki düşüş eğrisinin sevindirici olduğunu söylüyor.

Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği günden bu yana 133 gün geçti. Bu sürede ülke genelinde 4 milyon 403 bin test yapılırken, toplam vaka sayısı 222 bin 402, can kaybı 5 bin 545 oldu. 12 Haziran tarihinden 13 Temmuz’a kadar 1492 ile 1008 arasında seyreden yeni vaka sayısı, son 8 gündür binli rakamların altına inmiş durumda. 8 Temmuz’dan 13 Temmuz’a kadar binli rakamlarda seyreden tablo 14 Temmuz’da 992 olarak tespit edildi. Son 9 günlük periyotta kademeli olarak düşen yeni vaka sayısı, 22 Temmuz itibarıyla 902’ye geriledi. 21 Temmuz günü bir önceki güne göre yeni Kovid-19 vaka sayısı yüzde 1.1 azalırken, entübe edilen yeni hasta sayısı da yüzde 8.3 oranında düştü. Buna karşın hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısı son verilere göre yüzde 5.8 oranında arttı.

2. dalga beklemiyor

21 Temmuz’da İstanbul’da hastaneye yatırılan yeni vaka sayısı yüzde 6.8 azalırken, Güneydoğu Bölgesi’nde de hastaneye yatırılan vaka sayısı da yüzde 6.6 geriledi. Ortaya çıkan tabloyu Milliyet’e değerlendiren İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Yeni vaka sayısındaki düşüş eğrisi olumlu ancak, iniş hızı konusunda toplum olarak başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Bu dönemdeki hedef ve beklentimiz 100 vaka sayısının altına inebilmekti. İtalya, İspanya ve diğer Avrupa ülkelerinde vaka sayıları 200’ün altında. Toplumsal duyarlılık konusunda disiplinli hareket ederek, okullar açılana kadar mümkün olan en düşük vaka sayısına gerilememiz gerekiyor. Daha birinci dalga sona ermedi. Türkiye için ikinci bir dalga beklemiyorum. Kovid-19 aşısı çıkana kadar, Türkiye 600 ile 1200 vaka sayısı arasında bir eğri görecektir. Okullar açılıp, farklı bir tablo ortaya çıkar mı? Bugünden kestirmemiz zor ancak vaka sayısını sıfırlamak hiçbir ülke için mümkün değil” dedi.

Hem sıcak hem soğuk

Yeni vaka sayısındaki düşüş eğrisinin hava sıcaklığı ile bağlantısı olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Tükek, “Virüsün 30 derece üzerindeki sıcaklığa dayanması ilginç. Sıcakta hastalık yapan virüs, soğukta yapmaz veya tersi bir durum söz konusudur. Kovid-19, hem sıcak hem soğuk havaya, her coğrafya ve iklime dayanıklılık gösteriyor” ifadelerini kullandı.

‘Virüs aramızda’

Prof. Dr. Serap. Şimşek Yavuz ise virüsün halen aramızda gezdiğini ve çok dikkatli hareket edilmesi gerektiğini belirterek; “Yeni vaka sayılarının 900 ile 1000 arasında seyretmesinin çok farkı bulunmuyor. Enfeksiyon aramızda dolaşıyor. Sevinmek için çok erken. Önlemleri kesinlikle gevşetmeden, maske ve sosyal mesafeden ödün vermeden mücadeleye devam etmek durumundayız. Hava sıcaklığının virüse etki ettiğine dair hiç bir bulgu ve emare yok” diye konuştu.