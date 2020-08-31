31.08.2020 - 18:42 | | DHA
Hayatını kaybetti evinden kepçeyle çıkarıldı
Adana'nın Kozan ilçesinde yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan 128 kilo ağırlığındaki Ebubekir Tatar'ın (52) cenazesini, itfaiye ekipleri pencereyi sökerek kepçeyle çıkardı.
İlçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Ebubekir Tatar'dan haber alamayan komşuları polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, Tatar'ın cansız bedenini buldu. 128 kilo ağırlığındaki Tatar'ın cesedini itfaiye ekipleri evin ahşap pencerelerini sökerek çıkardı.
Tatar'ın cansız bedeni, kepçeyle evden çıkarıldıktan sonra cenaze aracına taşındı. Sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybettiği belirlenen Tatar, Kozan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cesedi camı kırarak çıkarttılarAdana’nın Kozan ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. 3 gün önce öldüğü tahmin edilen ve koku nedeni şikayetçi olan esnafın polise haber verilmesi üzerine Ebubekir Tatar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi aşırı şişen ve Koronavirüs şüphesi bulunan Tatarın cenazesi olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri evin duvarları kırılarak özel vinçle 7 saat sonra çıkarıldı.