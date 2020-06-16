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16.06.2020 - 22:52 | | İHA

Hayatını zor kurtardı ayakkabısına üzüldü! Macera kabusa dönüştü

Sivas’ta eğlenmek için deniz bisikleti ile girdikleri Kızılırmak'ta akıntıya kapılan ve halatı ırmak kenarındaki bir ağaca dolayıp durmayı başaran üç arkadaş, AFAD ve itfaiye ekiplerince ırmaktan çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre, M.K., B.V. ve U.E. isimli üç arkadaş eğlenmek için deniz bisikleti ile Kızılırmak'a girdi. Akıntıya kapılınca deniz bisikletini kontrol etmekte güçlük yaşayan şahıslar, tarihi Eğri Köprü'ye kadar sürüklendi. Grup yanlarındaki halatı ırmak kenarındaki bir ağaca dolayıp durmayı başardı. Kıyıya çıkamayan arkadaşlar, cep telefonu ile yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri, 3 kişiyi Kızılırmak’tan çıkarttı.

Hayatını zor kurtardı ayakkabısına üzüldü Macera kabusa dönüştü

Kurtarılan gençlerden biri çamurda kalan ayakkabısına üzülerek, “Kurtarıldık sıkıntı yok. Eğlenmeye gitmiştik. İlerden bindik, akıntıya kapıldık. Ayakkabıyı da orada çamurda bıraktık” dedi.

Hayatını zor kurtardı ayakkabısına üzüldü Macera kabusa dönüştü

    9 yaşındaki bisikletliyi tekme- tokat dövdüKonya'da, oturdukları sitenin önündeki sokakta bisikletiyle gezen 9 yaşındaki M.A.D., iddiaya göre bir aracın sıkıştırması sonucu araca doğru tükürdü. Bunun üzerine peşinden siteye gelen sürücü, M.A.D.'yi yakasından tutup tekme- tokat dövdü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuğun ailesi, sürücüden şikayetçi oldu.
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