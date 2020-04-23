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23.04.2020 - 14:35 | | DHA

Hayatının şokunu yaşadı! Buradan girdi...

Hakkari merkeze bağlı Çaltıkoru köyünde ahıra giren ayı, 25 koyunu telef etti. 3 gün önce de Çaltıkoru köyüne 1 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyünde ayı saldırısı sonucu 50 3koyun telef olmuştu.

Hayatının şokunu yaşadı! Buradan girdi...

Kent merkezinde 45 kilometre uzaklıktaki Çaltıkoru köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Abdurrahman Çiftçi'nin gece saatlerinde ahırına damı kazarak giren ayı, içerideki koyunlara saldırdı. 25 koyunu telef eden ayı, kapıyı kırıp, çıktı. Sabah ahıra gelen Abdurrahman Çiftçi, büyük şok yaşadı.

Geçim kaynağının koyunları olduğunu belirten Çiftçi, "Ayı, ahırın damından içeri girmiş. İçeride bulunan 25 koyunumu telef ettikten sonra çıkmış. Yardım bekliyorum" dedi.

AYI, KOMŞU KÖYDE DE 50 KOYUNU TELEF ETMİŞTİ

Çaltıkoru köyüne 1 kilometre mesafedeki Kaymaklı köyünde de 3 gün önce benzer bir olay yaşanmıştı. Köyde Adil Alpsar'a ait ahıra giren ayı, 50 koyunu telef etmişti.

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