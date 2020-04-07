Hayatlarıyla ‘kumar’ oynuyorlar

Koronavirüsle mücadele yasaklarına uymayan kumar suçlularının kimisi, gizlice işlettikleri kahvehanelerde kumar oynarken ve oynatırken polise yakalandı. Kimisinin villa, metruk bina ve bahçeleri kumarhaneye çevirdiği ortaya çıktı. Şüphelilere hem “kumar oynamak ve oynatmaktan” hem de “koronavirüs tedbirlerine uymamak”tan para cezası kesildi. Operasyonlardan bazı örnekler:

Karantina altında

Karantinaya alınan, 3 kişinin yan yana yürümesi bile yasaklanan Sivas Suşehri’nde inşaat halindeki metruk bir bina kumarhaneye çevrildi. Olayın ortaya çıkmasıyla 2’si kadın 18 kişi gözaltına alınırken toplam 80 bin TL idari para cezası kesildi.

Konya Akşehir’de kumar oynanan iş yerine düzenlenen baskında 5 kişi yakalandı. İş yeri sahibi R.Y. hakkında “kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak” suçundan, diğer şüphelilere ise Kabahatler Kanunu gereğince işlem yapıldı.

Alanya’da villayı kumarhaneye çeviren şüphelilere yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 12 kişiye ise İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararına muhalefet suçundan 37 bin 800 TL para cezası uygulandı.

Denizli’de apartman dairesini kumarhaneye dönüştüren 7 kişiye “kumar oynamak ve oynatmak” ile koronavirüs tedbirlerine uymadıkları sebebiyle para cezası kesildi.

Eskişehir’de kumarhane gibi kullanılan apart dairede 16 şüpheliye “kumar oynamak ve oynatmak” ile koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 lira para cezası kesildi.

Antalya Gazipaşa’da kumarhaneye çevrilen villada gözaltına altına 11 kişiye 34 bin 265 TL idari yaptırım uygulandı.