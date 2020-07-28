MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hayatta kalması için zamanla yarıştılar
ABONE OL
28.07.2020 - 21:39 | | DHA

Hayatta kalması için zamanla yarıştılar

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kalbi duran İsmail Arslan (80) için sağlık ekibi zamanla yarıştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Arslan'ın duran kalbi doktorların müdahalesi ile yeniden çalıştırıldı.

Hayatta kalması için zamanla yarıştılar

Müftü Mahallesi Meydanbaşı Caddesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İsmail Arslan banyoda düştü. Eşinin balkondan yardım istemesi üzerine eve giren komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbi duran Arslan'a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi evde yaptı.

Arslan, ardından zamanla yarışılarak ambulansla özel hastaneye kaldırıldı.

Hayatta kalması için zamanla yarıştılar

Kalp rahatsızlığı olduğu öğrenilen Arslan, doktorların yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Arslan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerden ilgi görüyorBitlis'in Tatvan ilçesinde "yeryüzü cenneti" olarak bilinen Nemrut Krater Gölü, doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı ziyaretçilerini ağırlıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hayatta kalması için zamanla yarıştılar

Hayatta kalması için zamanla yarıştılar

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Siz de yapıyor olabilirsiniz! O parayı sakın ödemeyin!

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

Türkiye birincisi Yusuf Atik, başarısının sırrını anlattı

150 bin TL değerinde! 15 adet pet şişenin içerisine saklamışlar

150 bin TL değerinde! 15 adet pet şişenin içerisine saklamışlar

Sıradaki Haber