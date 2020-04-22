Haydi Türkiye, bu çocuklar hepimizin

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV) ve EM-DATE Platformu (Dinamik Acil Tıp Eğitimi), koronovirüs salgınında en ön safta çalışırken hayatını yitiren sağlık çalışanlarının çocukları için harekete geçti. Yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocukları için başlatılan burs programı için tüm Türkiye’den destek bekliyorlar.

Eyüp Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde Aile Hekimi olarak çalışan Dr. Yavuz Kalaycı, geçtiğimiz hafta koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Dr. Yavuz Kalaycı, arkadaşlarına attığı son mesajda, “Kızlarım küçük, sahip çıkar mısınız?” yazdı.

Dr. Kalaycı gibi, bu hastalıkla savaşırken yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının çocukları için harekete geçen KAHEV, “Bu çocuklar hepimizin” diyerek bir burs programı oluşturdu.

‘Bunu planlıyorduk’

Hayatını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim hayatları boyunca burs vermeyi hedeflediklerini anlatan KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Demet Başer, “Biz zaten vakıf olarak hayatını yitiren diş hekimi ve tıp hekimlerimizin çocuklarına burs veriyorduk. Bir annenin veya babanın en büyük korkusu ölümünden sonra geride bırakacaklarına ne olacağıdır. Pandemi döneminde biz bunu planlıyorduk.

Hem Dr. Yavuz beyin hem de bir yoğun bakım hemşiresi arkadaşımızın ‘Çocuklarımıza sahip çıkın’ çağrısı oldu. Biz da bu konuda sağlık camiası olarak çok hassasız, o yüzden de böyle bir projeyi planladık ve ayrı bir fon oluşturduk” dedi. “Bu fonla pandemi nedeniyle hayatını yitiren sağlık çalışanlarının çocuklarına hem maddi hem de manevi olarak yanınızdayız” demek istediklerini anlatan Dr. Başer, “Bizim normalde burs başvurularımızda çok katı kurallarımız var ama burada biraz daha esnek davranacağız. Bir meslektaşımız aile adına referans olarak başvurduğunda gerekle incelemeleri yaparak o çocuğumuza burs vereceğiz. Biz bir fon hesabı açtık ve ilk günden itibaren çok güzel destekler gelmeye başladı. Bu çocuklar hepimizin çocuğu. Onları hem maddi hem de manevi olarak destekleyeceğiz. Hayatları boyunca onların yanında olacağız, yol göstereceğiz. Onlara rol model olmaya da çalışacağız” diye konuştu.

İki katına çıkacak

Burs miktarlarını da normal süreçte verdikleri burs miktarlarının iki katına çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Dr. Başer, “Vakıf olarak tıp fakültesi ve diş hekimi öğrencilerine 700 TL, normal bölümlere 500 TL, lise öğrencilerine de 400 TL veriyorduk. Bu fonda ise miktarı iki katına çıkarmayı düşünüyoruz. Fona ne kadar destek gelirse o kadar çok çocuğa ulaşmamız mümkün olacak. O yüzden herkesi destek vermeye davet ediyoruz” dedi.

Büyük destek geldi

Burs programının duyurulmasının ardından sosyal medyadan da büyük destek geldi. Binlerce kişi ailelerin ve çocukların yanında olduğunu belirtirken, Haluk Levent AHBAP olarak Dr. Kalaycı’nın iki kızının öğrenim hayatı boyunca burs sağlayacaklarını açıkladı. Levent, “Yavuz Kalaycı’nın eşi ve çocuklarıyla birlikteyim. Hepinizin adına başsağlığında bulundum. Eşi ‘Yavuz’un sınıf arkadaşları hep yanımızda sağolsunlar’ dedi. Bizler de bu iki kızımızın öğrenim hayatları boyunca bursunu sağlayacağız ve artık bizim de kızlarımız onlar. Merak etmeyin” diye yazdı.