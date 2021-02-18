Hayvanlara ayda 90 ton yemek

Bir grup gönüllü hayvansever, hayvanların aç kalmasını önlemek için bir araya gelerek “İstanbul Ormanları” projesini başlattı. İstanbul’da başlayan proje daha sonra Gebze, Dilovası, İzmit, Çatalca ve Tekirdağ’daki gönüllülerin de katılmasıyla büyüdü. 42 gönüllü grubundan oluşan projeyle, ayda 90 ton yemek haftanın 5 günü ormandaki hayvanlara dağıtılıyor.

Pandeminin başlangıcıyla birlikte ormanlara terk edilen sokak hayvanları için zor sürecin başladığını belirten hayvansever Oral Yalçın, “İstanbul Ormanları” projesini şöyle anlattı: “Bu süreçle beraber biz de ne yapabiliriz? diye düşünürken çalışmış olduğum lojistik şirketinin mutfaklarından birisini sokak hayvanları için yemek yapımına açtık. Başta ayda 20 ton olan üretimimiz çok kısa zamanda 40 tona, sonra 60 tona ve son iki aydır da 90 tona çıktı. Üretilen yemekleri hijyenik olması açısından vakumlayarak gönderilere başladık. 11 ayrı gönüllü grubu kanalı ile bu yemekleri ulaştırarak dağıtılmasını sağladık. Bugün ulaştığımız rakam 42 gönüllü grup oldu.”

‘En büyük hayalim’

Projeye kurumların yemek malzemesi desteği vererek ortak olmasının daha çok hayvana ulaşmalarını sağlayacağına dikkat çeken Yalçın, “20 yıldır aktif olarak orman beslemesi yapan biri olarak artık açlığın ve sefaletin son bulması en büyük hayalim” dedi.