MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı
ABONE OL
31.10.2020 - 08:17 | | İHA

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır alevlere teslim oldu. Mahalle gençlerinin dikkati sayesinde ahırdaki 5 büyükbaştan 4’ü sağ salim kurtarıldı.

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Yaylagöne Mahallesi’nde Hüseyin Erkoç’a ait büyükbaş hayvanların barındığı ahırda, süt makinesinin kablolarından yangın çıktı.

Ahırın çatısı alevlere teslim oldu. Yol kenarında oturdukları sırada yangını fark eden mahalle sakini gençler, hayvan sahibi Hüseyin Erkoç’a ve ardından itfaiyeye haber verdi.

Alev alev yanan ahır, Yaylagöneli gençler ile itfaiyenin çabasıyla söndürüldü. Yangın esnasında 5 büyükbaş kurtarılırken, 1’i yanarak telef oldu. Hüseyin Erkoç, zararının 10 bin lira civarında olduğunu ifade etti.

Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bakan Karaismailoğlu'ndan İzmir depremiyle ilgili açıklama

Bakan Karaismailoğlu'ndan İzmir depremiyle ilgili açıklama

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Hayvanların bulunduğu ahır alev alev yandı

Sıradaki Haber