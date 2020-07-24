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24.07.2020 - 11:26 | | DHA

Hayvanlarını kontrol ederken burnuna demir şiş saplandı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Aksaray’da hayvanlarını kontrol etmek için ahıra giren Filiz Akyüz'ün burnuna tavana asılı şiş saplandı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.

Hayvanlarını kontrol ederken burnuna demir şiş saplandı!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gülağaç ilçesi Akmezar köyünde meydana geldi. Filiz Akyüz, büyükbaş hayvanlarını kontrol etmek için ahıra girdi. Işığı yakmak isterken yanlışlıkla elinin dokunduğu daha önceden tavana asılı şiş, düşüp burnuna saplandı.

Kanlar içinde kalan Akyüz, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Akyüz'ün burnunun sağ bölümüne saplanan şiş çıkartıldı.

 

 

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