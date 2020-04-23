23.04.2020 - 09:48 | | DHA
Hayvanlarını otlatırken feci şekilde can verdi!
Batman’ın Sason ilçesinde, Şirin Çelik (43), hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam Sason ilçesine bağlı Gençler köyünde meydana geldi. 9 çocuk babası Şirin Çelik'in üzerine hayvanlarını otlattığı sırada yıldırım düştü. Ailesinin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Çelik, ambulansla Sason Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.
Kısıtlamanın ilk gününde İstanbul’da duraklar ve yollar boş kaldıİçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu karar nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde olmak üzere üçüncü kez sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. 31 ilin içinde olan İstanbul’da da işe gitmek zorunda olan vatandaşlar sabah saatlerinde evlerinden çıktı. Evlerinden çıkan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarak toplu taşıma kullanmaya özen göstermeye çalıştı. Kent genelinde trafik yoğunluğa ise yüzde 6‘ya geriledi. İstanbul’da kısıtlamayla birlikte köprü ve meydanlar da boş kaldı. Polis ekipleri Kadıköy D-100 Karayolu'nda denetim yaptı. Araçlar tek tek durdurularak gerekli izin belgeleri olup olmadığı kontrol edildi.