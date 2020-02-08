Hazırlanan kararname Cumhurbaşkanlığı’na sunuldu: Gurbetçi kurulu

Dışişleri Bakanlığı, TBMM Yurtdışı Türkler Alt Komisyonu’na sunduğu raporda, yurt dışındaki Türk vatandaşlarına yönelik çalışmaları hakkında detaylı bilgilere yer verdi. Raporda özetle şunlar kaydedildi:



“Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtlığı eksenli eylemlerin mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Eğitimde strateji planları, eylem planları geliştirilmesi gerekiyor. Sivil toplum kuruluşlarımızın mutlaka kapasitelerini artırmamız ve çatı kuruluşlar hâlinde güçlü örgütler hâline getirmemiz gerekiyor. Bütün bunları da dikkate alarak, Dışişleri Bakanlığı olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza ilişkin bir koordinasyon kurulu kuracağız. Amacımız, yurtdışındaki vatadaşlarımıza yönelik bütün kurumları bir kurul etrafında bir araya getirmek, bütün bu konuları tek tek ele almak, stratejiler belirlemek ve organize bir şekilde gitmek. Kararnamemiz Cumhurbaşkanlığına sevk edildi.”



Çocukların velayeti



Velayetleri ailelerinden alınan çocuklarımızı takip ediyoruz. Alınan çocukların dosyalarına baktığınız zaman karşımıza çıkan sorunlar, aile içi şiddetten tacize kadar varan yelpazede misyonlarımızın elini kolunu bağlayan unsurlar da olabiliyor. Ama bizim bilgimize getirilen her çocuğun peşine düşüyoruz ve yerel makamların yakasına yapışıyoruz. O çocukları yeniden ailelerine ve ülkemize kazandırmaya çalışıyoruz.



İngiltere’nin AB’den çıkmasıyla, bu ülkede yaşayan vatandaşlarımızın haklarına halel gelmemesi için bir çalışma grubu oluşturuldu.