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31.01.2021 - 10:03 | | İHA

HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları adliyeye sevk edildi

Esenyurt’ta, ‘terör örgütü üyeliği’ suçlamasıyla gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri biten Halkların Demokratik Partisi (HDP) İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, adliyeye sevk edildi.

HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları adliyeye sevk edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin sosyal medyada ortaya çıkmasıyla birlikte ilçe başkanlığına operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda Öcalan'ın posterlerinin yanı sıra çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmişti.

Operasyonda HDP Esenyurt İlçe Eş Başkanları Ercan Sağlam ve Dilan Kılıç, ‘terör örgütü üyeliği' suçlaması ile polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusu biten ilçe eş başkanları, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından “bölücü terör örgütü” üyeliği suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Bakırköy'de uyuşturucu operasyonu kameradaBAKIRKÖY'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Evde bir miktar uyuşturucu madde, uyuşturucu satışından elde edilen para ve 6 adet silah ele geçirilirken, operasyon anı kameraya yansıdı. Öte yandan gözaltına alınan diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.
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