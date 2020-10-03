HDP’li başkanın yerine vali atandı

Kayyum olarak göreve başlayan Vali Öksüz, ilk olarak birim amirleriyle toplantı yaptı. Bakanlığın atama açıklamasının ardından ardından ise polis, belediye çevresinde güvenlik önlemi aldı. Belediye binasıne gelen Kars Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, alınan tedbirleri kontrol etti.

Belediye binasına gelen Vali Öksüz, birim müdürleriyle basına kapalı bir toplantı yaptı. Yaklaşık yarım saat süren toplantının ardından Vali Öksüz, cuma namazını Merkez Camii’nde kıldıktan sonra tekrar belediyede başkanlık makamına geçti. Bir süre burada kalan Öksüz, daha sonra belediyeden ayrıldı. l KARS DHA