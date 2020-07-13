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13.07.2020 - 10:32 | | AA

HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, terör soruşturmasında gözaltına alındı

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde aralarında HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar'ın da olduğu 4 kişi gözaltına alındı.

HDP'li Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar, terör soruşturmasında gözaltına alındı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yapılan soruşturma kapsamında, Diyadin Belediye Başkanı Yaşar'ın yanı sıra bazı eski Diyadin Belediyesi çalışanlarının da terör örgütü PKK lehine faaliyetlerde bulunduğu belirlendi.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, ölen terör örgütü mensuplarının yakınlarını belediyede işe aldığı belirtilen Yaşar ile eski belediye yöneticilerinden Mustafa Alpaslan ve Mesut Arslan'ı Diyadin'de, yine eski belediye yöneticilerinden Zeynel Abidin Bozkurt'u Düzce'de yakaladı.

Zanlılardan Yaşar, Bozkurt ve Alpaslan "terör örgüt üyesi olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak", Arslan ise "terör örgütü üyesi olmak' suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Diyadin Belediyesinde de polislerce arama gerçekleştirildi.

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