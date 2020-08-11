HDP'li vekil Tuma Çelik'in cinsel saldırı iddiasıyla ilgili flaş gelişme!

TBMM Hazırlık Komisyonu, 27 Temmuz’da AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında yaptığı toplantıda, HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını dinledi. Komisyon ayrıca Tuma Çelik'i 20 Ağustos'ta savunmaya çağırdı. Çelik, savunmasını bugün yazılı olarak iletti.

Hakkında fezleke hazırlandıktan sonra HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik’in, dokunulmazlığının kaldırılması için Anayasa-Adalet Karma Komisyonu’nda oluşturulan hazırlık komisyonu, ilerleyen günlerde toplanıp, raporunu hazırlayacak.