HDP'li vekiller güldü evlat nöbetindeki aile sinir krizi geçirdi!

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 241'inci gününe girdi. 241 gündür HDP önünde oturma eylemlerini sürdüren aileler, HDP'li vekillerin sessizliğine dayanamayarak kendilerine açıklama yapmalarını istedi. Bu sırada parti içerisinde bulunan şahısların kendilerine güldüğünü gören aileler, sinir krizi geçirdi.

Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren aileleri sakinleştirdi.