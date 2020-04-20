20.04.2020 - 22:08 |
He-Man'in ikiz kız kardeşinin adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster
ATV'nin sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, bu akşam yepyeni bir bölümle daha izleyenlerin karşısına çıkıyor. Bugün oldukça heyecanlı geçen yarışmada yine çarpıcı bir soru merak konusu oldu. Peki He-Man'in ikiz kız kardeşinin adı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:
He-Man'in ikiz kız kardeşinin adı nedir?
She-Ra
Prof. Dr. İlhami Çelikt'en flaş corona virüs açıklamasıSağlık Bakanlığı Corona Virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, corona virüsün vücutta 14 gün ile 27 gün arasında kalabileceğini söyleyerek, "Bizim çalışmalarımızda 14 günü aşan uzun süre kalan hastalarımız oldu. 27 güne kadar temkinli olmakta fayda var diye düşünüyorum" dedi.