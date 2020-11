Hedef Alzheimer’ın erken teşhisi

ABD’deki Stevens Institute of Technology’de beyin mekaniği üzerine çalışan asistan profesör Mehmet Kurt’un, Alzheimer’ı erken safhada teşhis etmeye yönelik projesi, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından 500 bin dolarlık fonla onaylandı. Projesini ‘beyne sanal bir dokunuş’ olarak tanımlayan genç araştırmacı, bir sene sonra bu konuda deneysel çalışmaları gerçekleştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Kurt, geçtiğimiz 3 yılda ABD hükümetinden yaklaşık 4 milyon dolarlık destek almaya hak kazandı.



Sanal bir dokunuş

Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği’ni bitirdikten sonra çalışmalarını University of Illinois at Urbana-Champaign ve Stanford Üniversitesi’nde tamamlayan Kurt, kendi adını taşıyan laboratuvarında beyin biyomekaniği, nöromekanik görüntüleme ve akıllı biyomedikal cihazlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Beyin mekaniğinin son yıllarda ortaya çıkan bir alan olduğunu anlatan Kurt, “Yaptığımız şey beynin mekanik özelliklerine anlamak. Beyin, insan vücudundaki en yumuşak organ. Dolayısıyla gerek fizyolojik gerekse dışarıdan gelen etkiler mesela kafanıza gelen bir darbe sonucu beyninizde oldukça karmaşık şekil değiştirmeleri meydana geliyor. Ama bunu ölçmek oldukça zor. Hareket halindeyken beyni göremiyorsunuz ya da beyne dokunamıyorsunuz. Bu yüzden simülasyon çalışmaları ağırlık bulmuş durumda. Beynin mekanik özelliklerini ölçmek ve hareket halinde görüntülemek için nöromekanik görüntüleme teknolojileri kullanılıyor. Bu çok yeni bir alan. Özellikle MR taramaları aracılığıyla beyni hareket halindeyken görüntülemeye çalışıyoruz ya da MR taramaları aracılığıyla beyine sanal bir şekilde ‘dokunarak’ beynin çeşitli bölgelerinin ne kadar yumuşak ya da sert olduğunu ölçüyoruz” diye konuştu.



Alzheimer’ın erken dönem teşhisinde de bu teknolojiyi kullanmayı amaçladıklarını söyleyen Kurt sözlerini şöyle sürdürdü; “Böbrek veya karaciğer ağrınız için doktora gittiğinizde, ilk yapacağı şey sorunlu olan bölgeye dokunarak orada bir sertlik olup olmadığını anlamaya çalışmak olacak. Çünkü sertlik/yumuşaklık gibi mekanik özellikler altta yatan soruna ait bir çok bilgi verebilir. Bu prensibi Alzheimer hastalığına uygulamaya çalışacağız. Alzheimer’in ilerleyişinde moleküllerin beyindeki birikimlerinin rolü olduğu düşünülüyor. Erken safhalarda bu birikimler yakalanamıyor. Hipotezimiz bu proteinlerin erken birikimlerinin beyinde erken aşama sertleşme ve yumuşama gibi değişikliklere yol açacağı yönünde. Bunu çok yüksek çözünürlüklerle milimetrik olarak ölçerek hastalığı erken safhalarda yakalayabilmeyi umuyoruz. Bunu yapabilmek için nöromekanik görüntüleme teknolojileri geliştireceğimiz proje National Institutes of Health tarafından yaklaşık 500 bin dolarlık bir fonla onaylandı.”



Bir sene sonra deneyler başlayacak



Kurt çalışmanın bir sene sonra denemelerini başlatmayı planladıklarını vurgulayarak, “Farklı evrelerde 25 Alzheimer hastasının önce şu anda kullanılan teknoloji ile taramalarını yapacağız. Sonrasında ise sanal dokunuş dediğimiz kendi teknolojimizle aynı taramaları gerçekleştireceğiz. İki taramayı karşılaştırarak beyinde biriken proteinlerin beynin mekanik özelliklerini nasıl etkileyeceğini anlamaya çalışacağız. Sonuçları çok kısa zamanda görmeyi ve önümüzdeki beş yıl içerisinde de bu teknolojiyi klinik ortamlarda yaygın olarak kullanılmasını umuyoruz. Bu çalışmanın çığır açacak bir çalışma olacağını düşünüyoruz. Alzheimer’ın sırlarını çözerken aynı zamanda beyin travmalarının, MS, Parkinson gibi başka hastalıkların teşhisinde de bize yol haritası olacak” ifadelerini kullandı.