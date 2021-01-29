Hedefte gençler ve kadınlar var

Türkiye’de tütün ürünlerine yönelik talebin azaltılması amacıyla 2 yıl önce yürürlüğe giren düz paket uygulamasında aksaklıklar yaşanmaya devam ederken, Türkiye’nin ‘zehirli duman karnesi’ gün yüzüne çıktı.



Sigara kullanımına ilişkin yapılan bir araştırmaya göre; öğrencilerin yarıya yakını evlerinde sigara dumanına maruz kalıyor.



Nüfusun yüzde 28’i



Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Dilek Aslan tarafından hazırlanan araştırmada, tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin nüfusun yüzde 28’sini oluşturduğu, tütün ürünlerinin ise en çok 35-44 yaş dilimindeki vatandaşların kullandığı belirtildi.



“Tütün Kontrolü-Güncel Durum Tespiti” başlıklı araştırmaya göre; her yıl 65 bin 340 kişi tütün ürünlerinin neden olduğu sağlık sorunlarından ötürü yaşamını yitiriyor. Erkekler arasındaki ölümlerin yüzde 26.6’sı, tütün kaynaklı hastalıklardan kaynaklanıyor. Öğrencilerin yüzde 7.7’si sigara içerken, evlerinde tütün dumanına maruz kalan öğrencilerin oranı ise yüzde 46 olarak dikkat çekiyor.



Araştırmada ayrıca Türkiye’de tütün ürünü satış sayılarının her yıl arttığına da dikkat çekilerek, tütün endüstrisinin hedef grubunda gençler ve kadınların olduğu belirtiliyor.



e-sigara da tehlikeli



Öte yandan araştırmada e-sigaralara dair de şu saptamalar yer aldı: “Elektronik sigaralarda kullanılan aerosolize tatlandırıcılar, propilen glikol ve diğer kasıtlı ve kasıtsız kirleticiler dahil olmak üzere sadece nikotinden çok daha fazlasını içerir. Bu materyaller, şu anda tam olarak anlaşılamayan, hem e-sigara kullanıcıları hem de ortamda bulunanlar için tanımlanmamış potansiyel sağlık tehlikeleri oluşturabilir.”



‘Nikotin içermiyor’ ifadesi doğru değil



Araştırmada, şu uyarılar yer aldı: “Propilen glikol, bitkisel gliserin, nikotin ve tatlandırıcılar gibi e-sigaralarda kullanılan sıvı kimyasalların canlı organizmalar üzerindeki zararlı etkileri olduğu gösterilmiştir. Ayrıca, nikotin içermediği beyanı ile pazarlanan bazı e-sigaraların gerçekte nikotin içerdiği saptanmıştır.



Nikotinin bağımlılık yapıcı etkisi nedeniyle e-sigaraya başlayan gençlerin sigaraya geçmesi ve sigara içen birey olma olasılığı daha yüksektir. Ayrıca, hamile kadınlar tarafından kullanıldığında büyüyen fetüs için önemli riskler oluşturur.”