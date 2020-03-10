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10.03.2020 - 23:21 |

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Hekimoğlu 11. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu, 11. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümüne Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayan kişi damga vurdu. Peki Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı ve 11. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Hekimoğlu 11. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tanık koruma programındaki bir adam Valide Atik Eğitim ve Araştırma hastanesine yatırılır. Hekimoğlu vakayla ilgilenirken, bir taraftan da ekibinden kimin kendisini Vahap’a ispiyonladığını bulmaya çalışır.

Öte yandan, İpek’in Vahap karşısında zor duruma düşmesini istemeyen Hekimoğlu kurallarını yıkar ve sekiz yıldır ilk kez beyaz önlük giyer. Fakat Hekimoğlu’nun bu hamlesine rağmen, Vahap ve Hekimoğlu arasındaki gerilim devam eder. Hekimoğlu’nu,Vahap’a kim ispiyonladı? Vahap günün sonunda İpek’i veya Hekimoğlunu gerçekten kovabilecek mi?

HEKİMOĞLU 12. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 12. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU 11. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Hekimoğlu 11. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.
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