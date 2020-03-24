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24.03.2020 - 23:19 |

Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 13. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

Kanal D'nin yeni dizisi Hekimoğlu, 13. yeni bölümüyle yine oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Kısa sürede büyük bir ilgi gören dizinin son bölümüne Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi damga vurdu ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı ve 13. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 13. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

HEKİMOĞLU 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?
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HEKİMOĞLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU 13. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Hekimoğlu 13. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 44 oldu, toplam vaka sayısı da 1872'ye yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan corona virüsle ilgili son durumu açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Kaç kişi? 195 ülkede her gün bu soruluyor. Kayıplar versek de Türkiye için geç değil. Tedbir, artışın önünü kesebilir. SON 24 SAATTE toplam 3.952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı. Aldığımız tedbir kadar güçlüyüz." ifadelerini kullandı.
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