Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 13. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayında mı?

HEKİMOĞLU 13. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Vahap Hekimoğlu’ndan kendi şirketinin piyasaya sunacağı bir ilacın tanıtımını yapmasını ister. Buna karşılık, ekibinden kimseyi kovmasına gerek kalmayacaktır. Hekimoğlu teklifi kabul eder. İpek kararından dolayı Hekimoğlu ile gurur duyar ama Hekimoğlu ruhunu sattığını düşünmektedir. Emre ve Hekimoğlu yüzleşir. Emre, Hekimoğlu’nu Vahap’a ispiyonlayanın kendisi olduğunu kabul eder.

Orhan, Hekimoğlu’nun Zeynep’ten etkilendiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ise, Zeynep’e neden kendisini sevdiğini sorar. İlacın tanıtım günü geldiğinde Vahap, Hekimoğlu’na seçeneklerini hatırlatmak zorunda kalır. Tüm bunlar yaşanırken, lise öğrencisi bir gencin hayatı yine Hekimoğlu ve ekibinin ellerindedir. Hekimoğlu, Vahap’ın istediğini yerine getirecek mi? Zeynep ve Hekimoğlu arasında neler oluyor? Emre ve Hekimoğlu yüzleşmesi nasıl sonuçlanacak? Hekimoğlu ve ekibi, her şeye rağmen genç hastayı tedavi edebilecek mi?

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HEKİMOĞLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU 13. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Hekimoğlu 13. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...