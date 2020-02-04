Hekimoğlu 6. son bölümde evsiz kadını kurtarmak için... Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı...
Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu 6. yeni bölümüyle oldukça heyecanlı bir bölümü daha geride bıraktı. Yayınlandığı günden beri her geçen gün izleyici kitlesini artıran sevilen dizinin 6. yeni bölümüne Hekimoğlu'nun evsiz bir kadını kurtarmak için aklına gelen sıra dışı fikir damga vurdu. Peki gözlerin çevrildiği Hekimoğlu'nda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HEKİMOĞLU 6. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evsiz bir kadın yatırılır. Orhan kadının durumuyla fazlasıyla ilgilenirken, Mehmet Ali vakayı almamak için direnir. Hekimoğlu, İpek’le uğraşmaya devam ederken Zeynep, Hekimoğlu’na verdiği doğum günü hediyesinin açılmadığını görünce hayal kırıklığı yaşar. Mehmet Ali’nin davranışları ise günbegün Hekimoğlu’na benzemektedir.
İpek ve Hekimoğlu arasındaki çekişmenin bir galibi olacak mıdır? Orhan ve Mehmet Ali bu vakaya neden farklı tepkiler vermiştir? Evsiz kadının gerçekte kim olduğu ve başına gelenler açığa çıkacak mıdır? Mehmet Ali’nin bileğindeki hissizliğin sebebi nedir? Hekimoğlu ve ekibi bu gizemli kadının hayatını kurtarabilecek mi?
HEKİMOĞLU 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Hekimoğlu 7. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...
HEKİMOĞLU NEREDE , HANGİ HASTANEDE ÇEKİLİYOR?
Hekimoğlu dizisi İstanbul Tuzla'da bulunan Okan Üniversitesi Hastanesi'nde çekiliyor.
İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi adı diziye uyarlanmıştır.