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11.02.2020 - 23:37 |

Hekimoğlu 7. son bölümde ortalığı karıştıran yumruk! - Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı...

Kanal D'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi Hekimoğlu , bu akşam 7. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Kısa sürede büyük bir ilgi toplamaya başlayan dizinin son bölümüne Hekimoğlu ve İpek arasındaki büyük iddia izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Hekimoğlu 8. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 7. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

16 yaşında bir çocuk, hemolitik anemi bulgusuyla Valide Atik Araştırma Hastanesine yatırılır.  İpek, Hekimoğlu’nun aldığı ağrı kesicilerin ona faydadan çok zarar verdiğini düşünmektedir. Hekimoğlu ve İpek, Hekimoğlu’nun bir hafta  ağrı kesici içmemesine karşın bir ay poliklinik görevi yapmaması konusunda iddiaya girerler. Ateş, geç kalan Mehmet Ali’yi polikliniğe kendi yerine yollar. Hasta Mehmet Ali’yi Hekimoğlu sanarak davranışlarını İpek’e şikayet eder.

Hekimoğlu’nun ağrısı katlanılmaz hale gelse de, iddiayı kazanmakta kararlıdır. İpek ise, Hekimoğlu’nun polikliniğe gelen hastadan özür dilemesini ister. Genç hastanın durumu gittikçe kötüleşirken, Mehmet Ali, Hekimoğlu’nun ilacını içmediği için mantıklı davranmadığını düşünür. Hekimoğlu iddiayı kazanabilecek midir? İpek, istediği özrü alabilecek midir? Görme yetisini kaybeden hastanın durumu düzelecek midir? En önemlisi Hekimoğlu kendisiyle yüzleşebilecek midir?

HEKİMOĞLU 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 8. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

 

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