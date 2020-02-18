Hekimoğlu 8. son bölümde sürpriz davet! - Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı...

HEKİMOĞLU 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hekimoğlu’nun yılın en önemli at yarışına iki özel davetiyesi vardır. Orhan, beraber gitme teklifine çok heyecanlansa da, onkoloji seminerini öne sürerek gidemeyeceğini söyler. Oysa Orhan’ın Hekimoğlu’ndan sakladığı bir sırrı vardır. Hekimoğlu yarışa Zeynep’le gider.

Bunlar olurken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde iki farklı vaka incelenmektedir. Leyla, kocası ünlü boksör Hamza Ertürk’ün ihtiyacı olan böbreği verebilmek için doğmamış bebeğinden vazgeçebilecek midir? Aylin ve Murat çifti için yaşam mı daha önemlidir yoksa sadakat mi? Yeni ilaç mümessili Hekimoğlu’na ulaşabilmek için kimi kullanmaktadır? At yarışı, gerçekten de Zeynep’in umduğu gibi bir randevuya dönüşecek midir?



HEKİMOĞLU 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI



Hekimoğlu 9. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak...

HEKİMOĞLU 8. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLEME LİNKİ



8. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...