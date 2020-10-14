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14.10.2020 - 04:21 | | DHA

Hem ehliyetsiz hem alkollü! YakalandÄ±

Adana'da polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, 25 kilometre sÃ¼ren kovalama sonucu yakalandÄ±. 1.29 promil alkollÃ¼ olduÄŸu ve daha Ã¶nce deÂ alkollÃ¼ araÃ§ kullanmaktan ehliyetine el konulduÄŸu belirlenen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Yakup A.'ya Ã§eÅŸitli suÃ§lardan 5 bin lira para cezasÄ± kesildi.Â

Hem ehliyetsiz hem alkollü! YakalandÄ±

Gece saatlerinde merkez SarÄ±Ã§am ilÃ§esi Mithat Ã–zsan BulvarÄ±'nda asayiÅŸ uygulamasÄ± yapan polis ekipleri, iÃ§erisinde 3 kiÅŸinin bulunduÄŸu 38 ABF 738 plakalÄ± otomobili, ÅŸÃ¼phe Ã¼zerine durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarÄ±na uymayan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, kaÃ§maya baÅŸladÄ±. Mithat Ã–zsan BulvarÄ±'ndan Tarsus - Adana - Gaziantep (TAG) Otoyolu'na Ã§Ä±kan otomobil, Mersin istikametinde kaÃ§Ä±ÅŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Polis ekiplerini peÅŸine takan otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼, daha sonra otoyoldan Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yapÄ±p, Tapantepe Yolu Ã¼zerinde kaÃ§maya devam etti.

Hem ehliyetsiz hem alkollÃ¼ YakalandÄ±

KAÃ‡IÅž GÃœZERGAHINA BARÄ°KAT KURULDU

ÅžÃ¼pheli aracÄ± takip eden polisinÂ telsizle durumu bildirmesi Ã¼zerine merkez Seyhan ilÃ§esi BÃ¼yÃ¼kdikili Mahallesi Tapentepe yolu Ã¼zerinde barikat kuran ekipler, otomobili 25 kilometre sÃ¼ren kovalama sonunda yakaladÄ±. Otomobil sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Yakup A. ve iki yakÄ±nÄ±nÄ± otomobilden indirip, araÃ§ta arama yapan polisler, herhangi bir suÃ§ unsuruna rastlamadÄ±.

EHLÄ°YETSÄ°Z SÃœRÃœCÃœNÃœN ALKOLLÃœ OLDUÄžU DA BELÄ°RLENDÄ°

SÃ¼rÃ¼cÃ¼nÃ¼n alkol muayenesinde 1.29 promil alkollÃ¼ olduÄŸu ve daha Ã¶nce de alkollÃ¼ araÃ§ kullanmaktan ehliyetine el konulduÄŸu belirlendi. Otomobili trafikten men eden polis, gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Yakup A.'ya 'ehliyetsiz araÃ§ kullanma', 'alkollÃ¼ araÃ§ kullanma', 'trafiÄŸi tehlikeye dÃ¼ÅŸÃ¼rme' gibi suÃ§lardan 5 bin lira para cezasÄ± kesti. Otomobil, cezai iÅŸlemin uygulanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ekici ile yediemin otoparkÄ±na Ã§ekildi.Â 

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