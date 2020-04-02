Hem kurumlardan hem halktan destek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 552 milyon 529 bin 912 lira toplandığını bildirdi. Twitter’dan açıklama yapan Altun, “Kampanyamızla ilgili tüm bilgileri ‘http://bizbizeyeteriz.gov.tr’ sitesi aracılığıyla milletimize sunuyor, şeffaf iletişim politikamızı sürdürüyoruz” dedi.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, tüm Yargıtay personelinden kampanyaya destek istedi.

Öte yandan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Koronavirüs önlemleri kapsamında “Acil Çözüm Sunan” projeleri desteklemek için 51 milyon lira kaynak tahsis ettiğini açıkladı. Yerlikaya projelere 200 bin liradan, 2 milyon liraya kadar destek verileceğini belirtti.

Bisiklet için biriktirmişlerdi

Manisa’da yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paraları ile kampanyaya destek oldu. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Ateş kardeşlerin videosunu, “Türkiye 7’den 70’e tek yürek oldu, Biz birlikte büyük Türkiyeyiz, biz bize yeteriz” mesajı ile paylaştı. Van’ın Erciş ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Esin Afra Karaca, kumbarasındaki 60 lirayla destek verdi.

Şehit annesinden anlamlı destek

15 Temmuz darbe girişiminde iki oğlu ve damadı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde şehit olan 94 yaşındaki Muzaffer Gülşen, Vefa Sosyal Destek Grubu’nu arayarak evine gelinmesini talep etti. Gülşen, evine gelen görevlilere banka kartını ve şifresini vererek, “Bir aylık maaşımı hükümetime bağışlıyorum. Allah hepinize de sağlık sıhhat versin” dedi.