Hemşirenin çantasındaki cep telefonunu çaldılar!

Olay, geçen pazartesi günü Osmangazi ilçesi Mahmudiye Caddesi’nde bulunan özel hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanenin çocuk yoğun bakımında çalışan hemşire Emine Kahraman, mesai bitiminde arkadaşlarıyla otoparktaki bir araca doğru yürümeye başladı. Kahraman otoparka geldiği sırada, iki kadın ve bir çocuk kendisine yaklaştı. Bir süre Kahraman’ı ve yanındakileri takip eden şüpheliler, Kahraman’ın sırt çantasındaki cep telefonunu alıp, bölgeden uzaklaştı. Kahraman, araca bindikten sonra, telefonunun olmadığını fark etti. Yeniden hastaneye dönüp aradığı telefonunu bulamayınca da güvenlik kameralarını izledi. Telefonunun otoparkta çalındığını fark eden hemşire, polise, şikayetçi oldu.

Güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin hemşireyi bir süre izledikleri ve cep telefonunu çantadan aldıkları anlar görüldü. Polis, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

'NASIL ÇALINDIĞINI ANLAMADIM'

Pandemi sebebiyle zor zamanlar geçirdiklerini, bu dönemde böyle şeylerle karşılaştıkları için üzüldüklerini dile getiren Kahraman, “İş çıkışı arkadaşlarla birlikte aynı araçla eve gitmek için otoparka geldik. Pandemi sebebiyle toplu taşıma kullanmıyoruz, özel araçlarla gelip gidiyoruz. Bizi de bir arkadaşımız eve bırakacaktı. Arabaya doğru yürürken biri çocuk 3 kadını fark ettik ama böyle bir şey olacağına ihtimal vermedik. Kadınlar bir süre bize baktı. Sonra arkaya geçti. O sırada biri sırt çantamın yan gözüne koyduğum telefonumu çalmış. Yanımda arkadaşlarım da vardı fakat hiçbirimiz anlamadık telefonu çaldıklarını. Arabaya bindiğimde telefonumun olmadığını fark ettim ama hastanede unuttum sandım. Arkadaşlarımla geri gittik, her yerde aradık ama bulamadık. Sonra güvenlik kamera görüntülerini izledim. Telefonun otoparkta çalındığını fark ettik. Görüntüleri alıp polise gittik ve şikayetçi olduk. Pandemi yüzünden zor zamanlar geçiriyoruz. Evimize giderken tedirginiz ve hizmet ettiğimiz insanlar tarafından böyle mağdur edilmek bizi çok üzüyor” dedi.