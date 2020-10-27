Hemzemin geçitte dayı ile yeğenin öldüğü kaza kamerada

Kaza, 20 Ekim sabahı Gaziantep İslahiye ilçesi Kozdere Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Fevzipaşa-Beyoğlu treni, hemzemin geçitten kontrolsüz şekilde geçmek isteyen Sadettin Kara (51) yönetimindeki 27 AAJ 010 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada, sürücü ile yanında bulunan okula götürdüğü yeğeni ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Azra Soysal (8) hayatını kaybetti, 6 yaşındaki kardeşi Elanur Soysal ise yaralandı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, trenin, kontrolsüz şekilde hemzemin geçitten geçen hafif ticari araca çarptığı görülüyor.
Düğünde patlatılan havai fişek genç kadının kabusu oldu!İstanbul’da arkadaşının düğününe giden Selime Kılıç, havai fişeğin dizine saplanması sonucu sakat kaldı. Düğünde yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansırken Kılıç'ın avukatı Selim Babaoğlu, 350 bin liralık tazminat davası açtıklarını belirtti.