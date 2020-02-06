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06.02.2020 - 12:14 | | AA

Hemzemin geçitte kaza! Kamyonete yük treni çarptı

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitten bariyerleri kapalı iken geçmeye çalışan ekmek yüklü kamyonete yük treninin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Hemzemin geçitte kaza! Kamyonete yük treni çarptı

Uğur Çankaya (41) idaresindeki 03 PT 378 plakalı ekmek yüklü  kamyonete, Sülümenli beldesindeki bariyerleri kapalı hemzemin geçitten geçmeye  çalıştığı sırada Konya-Afyonkarahisar seferini yapan 44015 numaralı yük treni  çarptı.

Aracı yaklaşık 500 metre trenin altında sürüklenen sürücü Çankaya  yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan yük treninin altında kalan kamyonet, iki kepçe ve  vatandaşların yardımıyla yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından rayların  üzerinden kaldırıldı.

 

 

Kule ile pilotlar arasında dikkat çeken rüzgar diyaloglarıSabiha Gökçen Havalimanı’ndaki kazadan önce de diğer uçakların pilotları ile kule görevlileri arasında dikkat çekici diyaloglar yaşandığı ortaya çıktı. DHA’nın elde ettiği kayıtlara göre özellikle pilotların “Yaklaşmada rüzgarda çok fazla değişiklik oluyor 180 derece kadar. 1000 feet’in altında özellikle çok değişiyor rüzgar” anonsları dikkat çekti.
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