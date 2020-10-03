Henüz 1 aylık evliydi! Çok acı olay

Hatay Samandağ'da dün akşam yaşanan kazada, Atatürk Mahallesinde sürücüsü kimliği henüz belli olmayan 31 ABK 233 plakalı Ford marka otomobil ile Ümit Çiftçi'nin kullandığı 31 SL 836 plakalı bir motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü Ümit Çiftçi ve arkasında oturan eşi Bahar Çiftçi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahar Çiftçi, kurtarılmayarak hastanede hayatını kaybetti.
Ümit ve Bahar Çiftçi'nin daha 1 aylık evli olduğu öğrenildi.
İçişleri Bakanı Soylu: Kadın cinayetleri yılbaşından itibaren yüzde 29 düştü!İçişleri Bakanı Soylu, kadın cinayetleri ile ilgili ''Alınan tedbirler sayesinde kadın cinayetleri oranı, yılbaşından itibaren %29 düştü'' açıklamasını yaptı. Bakan Soylu, kadın cinayetleri oranının yılbaşından bu yana yüzde 29 düştüğünü söyleyerek, ''Dünyada (milyon kişi başına) kadın cinayet oranı 13 iken Türkiye'de 3,8. Mücadelemiz, kadına karşı tek bir şiddet olmayana dek devam edecek. Aile içi şiddetle mücadeleyi hep birlikte başaracağız'' dedi.