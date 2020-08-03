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03.08.2020 - 21:21 | | AA

Henüz 19 yaşındaydı... Ağacın altında feci halde bulundu

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 19 yaşındaki genç, ağacın altında ölü bulundu.

Henüz 19 yaşındaydı... Ağacın altında feci halde bulundu

Bayır Mahallesi Belarası mevkisinde yaşayan Ozan Çukuroğlu, ailesiyle eve yakın bir bahçede oturduğu sırada dolu yağdı. Çukuroğlu, ıslanmamak için ağacın altına geçti, diğer aile üyeleri ise eve gitti.

Ailesi, uzun süre eve gelmemesi üzerine Çukuroğlu'nu aramaya çıktı. Çukuroğlu'nu ağacın altında hareketsiz bulan aile, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Henüz 19 yaşındaydı... Ağacın altında feci halde bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

İlk incelemede gencin, düşerek kafasını kayaya çarptığı belirlendi. Çukuroğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Evde görülen örümcek paniğe neden olduKahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde bir evde görülen yaklaşık 10 santimetre uzunluğundaki örümcek korku yarattı. Halk arasında 'Sarı Ömer' ve 'Et yiyen örümcek' olarak da bilinen örümceği öldüren Metahan Demir, “Acayip bir çene yapısı var, biraz daha araştırınca bunun et yiyen zararlı bir örümcek olduğunu öğrendim. Çocuklar çok korktu” dedi.
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