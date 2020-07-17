Henüz 23 yaşındaydı... 14 gün sonra acı haber geldi

Kaza, 3 Temmuz'da Nazilli ilçesinde meydana geldi. Nazilli'den İsabeyli Mahallesi yönüne giden Kıvanç Akyıl yönetimindeki 09 ADJ 262 plakalı motosiklet, Dallıca Mahallesi Eski İsabeyli Yolu'nda saat 00.45 sıralarında aynı yönde giden Doğan Can Sertöz'ün kullandığı 09 ACP 556 plakalı otomobile arkadan çarptı.



Motosiklet sürücüsü Kıvanç Akyıl ve arkadaşı Emirhan Topçu ile otomobil sürücüsü Doğan Can Sertöz yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Durumu ağır olan Topçu, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Topçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Topçu'nun ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Topçu'nun cenazesi cuma namazının ardından Nazilli Koca Camii'nde kılınan namazla Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.