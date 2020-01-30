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30.01.2020 - 19:23 | | İHA

Henüz 23 yaşındaydı... Acı son

Mersin'in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.

Henüz 23 yaşındaydı... Acı son

Olay, Silifke ilçesine bağlı İncekum mevkiinde meydana geldi.

Oğuzhan Korkmaz (23) 33 T 8035 plakalı otomobiliyle deniz kenarına geldi. Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle, otomobil kayalıkları aşarak denize düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı jandarma ekiplerine bildirdi.

Henüz 23 yaşındaydı... Acı son



Ekipler, Sahil Güvenlik personeli ile birlikte bir süre deniz içerisinde otomobili aradı. Otomobil, olay yerine gelen dalgıç ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince vinç kullanılarak denizden çıkartıldı. Araç içerisinde sıkışan Oğuzhan Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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